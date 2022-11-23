Ümit Özdağ’ın mülteci düşmanlığı yine tutmadı! Yaptığı paylaşım yine yalan çıktı

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında, "Konya Argıthanı'nda bir petrol istasyonuna gelen 6 Afgan saldırgan, 2 Türk çalışanı hastanelik etti. İddiaya göre bunu Jandarma'nın gözü önünde yaptı. Darp edilen Türk işçilere "Saldırganların Afgan olduğunu işe karıştırmayın" denildi. Gözaltına alınan Afganlar serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

'MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI YİNE TUTMADI'

Ümit Özdağ'ın bu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Özdağ'ın bahsettiği olay 13 Kasım tarihinde Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Bir minibüsten inen 9 kişiden biri, istasyon tuvaletinin dolu olması nedeniyle tuvaletini istasyonun duvarına yaptı. Bunun üzerine istasyon çalışanlarının uyarması üzerine iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine istasyon çalışanlarından Y.E. (35), M.E. (16) ve M.E. (27) bıçak ve taş vurulması nedeniyle yaralandı. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri minibüsle gelip, istasyon çalışanlarına saldıran 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ümit Özdağ'ın dediği gibi istasyon çalışanlarına saldıran Afgan değil Türk vatandaşları oldukları da ortaya çıktı.

VALİLİKTE ÖZDAĞ'I YALANLADI

Konya Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ilgın ilçemizde Türk vatandaşları arasında karşılıklı darp olayı meydana gelmiş olup, konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir. Meydana gelen olay üzerinden sosyal medya aracılığı ile Afganların Türklere saldırdığını ifade eden paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın skandalları bununla da bitmiyor. Özdağ, Mart ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Suriyelilerin Hatay'ın Antakya ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddiasın da bulunmuştu. Ancak gerçek olan ise 14-15 yaşlarında Türk ve Suriyeli sevgili olan geçlerin parkta otururken, genç kızın ailesinin gelmesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandığı, herhangi bir tacizin söz konusu olmadığı anlaşılmıştı.

Ümit Özdağ geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımında ise, Konya'da 20 TL vermediği gerekçesiyle Suriyeliler tarafından küçük çocuğun üzerine kezzap atıldığı yönündeydi. Ancak olayın gerçeği, 9 yaşındaki Yusuf İsmail Candan, 12 yaşındaki bir arkadaşı ile parkta oynarken, arkadaşının boş bir evden bulduğu bidonun içindeki sıvının dökülmesi üzerine hem Candan hem de arkadaşının vücudunda yanıklar oluşmuş, şüpheli çocuk hakkında da adli işlem başlatılmıştı.