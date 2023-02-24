UMKE gönüllüsü kızına verdiği sözü tuttu: "Senin gibi küçük bir kız çocuğu kurtaracağım"

"GİDİP SENİN YAŞINDA KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞUNU KURTARACAĞIM"

Evine dönen UMKE görevlilerinden Selçuk Kahriman, deprem bölgesinde daha fazla kişiyi enkaz altından kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Ailesiyle vedalaşırken kızıyla arasında geçen duygusal diyalogdan bahseden Kahriman, şöyle konuştu:

"Evde çantamı hazırlayıp çıkarken kızım ilk başta gitmeme izin vermedi. Ona söz verdim ve 'gidip senin yaşında küçük bir kız çocuğu kurtaracağım' dedim. Deprem alanına ulaştığımız ilk an bu nasip oldu ve Allah'ıma şükürler olsun kızım yaşında bir kız çocuğunu ekiple beraber kurtardık. O kızı kucağıma alıp öptüğümde aynı kızımı öperken aldığım tadı ve duyguyu aldım ve diyebilirim ki dünyanın en mutlu insanıydım o an. Bu duygular anlatılamaz, aynı zamanda sevindiğimiz ve üzüldüğümüz anlar oldu."

Eleşkirt 112 Sorumlusu Yakup Akkoyun ise 13 yıldır UMKE görevlisi olduğunu, Van ile Elazığ'da yaşanan depremlerde de görev yaptığını aktardı.