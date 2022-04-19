Haberler Yaşam Haberleri UMKE sorumlusu doktor kalbine yenildi
Giriş Tarihi: 20.4.2022

UMKE sorumlusu doktor kalbine yenildi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
UMKE sorumlusu doktor kalbine yenildi
BURSA UMKE sorumlusu 49 yaşındaki başarılı Dr. Mesut Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Doktorun ölümü Bursa'yı yasa boğdu. Bursa'da uzun yıllar afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu olarak görev yapan bir çocuk babası Doktor Mesut Yılmaz evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir mesaj paylaştı. Yavuzyılmaz mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Yüzen duvar' planı devrede! Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hareket; tam 12 savaş gemisi...
Bakanı Akar'dan Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
Bakan Karaismailoğlu hedefi açıkladı: Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8’den 52’ye çıkacak
Başkan Erdoğan'ın görüşmesi sonrası İsrail basınından flaş iddia: Yahudiler Mescid-i Aksa'ya giremeyecek
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
NATO Rusya Ukrayna savaşına dahil olacak mı? Scholz açıkladı
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
SON DAKİKA | İbrahim Haskoloğlu tutuklandı!
Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
İspanya'da, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
UMKE sorumlusu doktor kalbine yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA