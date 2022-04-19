UMKE sorumlusu doktor kalbine yenildi

BURSA UMKE sorumlusu 49 yaşındaki başarılı Dr. Mesut Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Doktorun ölümü Bursa'yı yasa boğdu. Bursa'da uzun yıllar afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu olarak görev yapan bir çocuk babası Doktor Mesut Yılmaz evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir mesaj paylaştı. Yavuzyılmaz mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" dedi.