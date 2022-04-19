UMKE sorumlusu genç doktor kalbine yenildi

Bursa'da uzun yıllar afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu olarak görev yapan bir çocuk babası Doktor Mesut Yılmaz evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir mesaj paylaştı.

Yavuzyılmaz yayınlandığı mesajında, "Müdürlüğümüzde uzun yıllar boyunca afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu olarak görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Mesut Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı. Mesut Yılmaz'ın Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.