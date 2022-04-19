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Giriş Tarihi: 19.4.2022 11:12 Son Güncelleme: 19.4.2022 11:19

UMKE sorumlusu genç doktor kalbine yenildi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
UMKE sorumlusu genç doktor kalbine yenildi

Bursa UMKE sorumlusu 49 yaşındaki başarılı Doktor Mesut Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetti. Genç doktorun ölümü Bursa’yı yasa boğdu.

Bursa'da uzun yıllar afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu olarak görev yapan bir çocuk babası Doktor Mesut Yılmaz evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir mesaj paylaştı.

Yavuzyılmaz yayınlandığı mesajında, "Müdürlüğümüzde uzun yıllar boyunca afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu olarak görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Mesut Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı. Mesut Yılmaz'ın Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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UMKE sorumlusu genç doktor kalbine yenildi
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