Ümmü’nün çığlıkları: Bana zarar vermesinden korkuyorum

Konya'da ayrılmak istediği sevgilisi Arafa Yıldırım (44) tarafından evinin girişinde vurularak öldürülen Ümmü Döğer'in, (42) Yıldırım'ın tehditleri nedeniyle şubat ayında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Yıldırım'ın kendisini de öldürdüğü talihsiz olayda, 15 Haziran'da biten uzaklaştırma kararının bir ay süreyle yeniden uzatıldığı öğrenildi.Geçtiğimiz şubat ayında verdiği ifadede çok korktuğunu belirten Döğer'in, "Arafa benim 2 yıllık sevgilim olur. Ayrılmak istiyorum ama o istemediği için sürekli beni rahatsız ediyor. Önceden çalıştığım işyerimin önünde birden karşıma çıktı. Eski patronum, beni arabasına alıp oradan uzaklaştırdı. Aynı gün Arafa kızımın nişanlısını arayarak, 'Ümmü'yü öldürürüm. Benden ayrıldığı gün, öldüğü gün. Yüzüne kezzap dökerim. Çocuklarını öldürürüm' demiş. Bu anlatılanlardan sonra Arafa'nın bana zarar vermesinden korkuyorum" şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı. Kızı Sümeyra Selvi'nin de ifadesinde, "Arafa beni sürekli tehdit ediyor. 'Senin yüzünden annenle ayrıldım. Seni öldüreceğim. Anneni rahat bırakmayacağım' diyerek tehdit ediyor" dediği öğrenildi.