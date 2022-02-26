Ümraniye Belediyesi’nde katliamın 30’uncu yılında Hocalı Katliamı anması

Ümraniye Belediyesi Hocalı Katliamının 30. yılı münasebetiyle belediye kültür ve sanat merkezinde bir resim sergisi düzenledi. Sergide, Ermenistan'ın 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın fotoğrafları yer aldı. Ayrıca dünyadaki savaş ve terör mağduru tüm çocuklara ithafen "Adsız Kadın" isimli tiyatro sahnelendi.

Ümraniye Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Azerbeycan Devlet Diaspora Bakan Yardımcısı Vali Hacıyev, Azerbaycan İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Murat Balacayev, Bakü Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Amir Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Başkan Vekili Perviz Mammazade, Azerbeycan Diaspora Devlet Komitesi Türkiye Masası Sorumlusu Kenan Mammadov ve Karabağ Gazisi Ruhsara Cumayova katıldı.

"İKİ DEVLET TEK MİLLET"

Türkiye ve Azerbaycan'ı "İki Devlet Tek Millet" olarak tanımlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Azeri kardeşlerimizin yanında yer almak için 30. yıldönümünde Ermenilerin yapmış olduğu Hocalı Katliamında orada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geri kalanlara da sıhhat ve afiyet versin" şeklinde konuştu.

Katliamı anımsatmak için sergi açtıklarını belirten Başkan Yıldırım, "Cenab-ı Hak bir daha böyle bir katliamı Türk milletine yaşatmasın, Azeri kardeşlerimize yaşatmasın" dedi. Ermeni çetelerin 613 Azerbaycanlıyı katlettiğini kaydeden Başkan Yıldırım, "O katliam bugün 30 sene sonra Karabağ'ı tekrar geri getirdi" diye konuştu.

"SESSİZ KALDILAR ÇÜNKÜ SOYKIRIM TÜRK'ÜN BAŞINA GELMİŞTİ"

Azerbeycan Devlet Diaspora Bakanı Yardımcısı Vali Hacıyev ise, "Batının dünyaya demokrasi ve ahlak dersi vermek istediği, batının gözü karşısında bu olay yaşandı. Buna sessiz kaldılar çünkü gelen soykırım Türk'ün başına gelmişti. Ben de bu sergiyi düzenleyen sayın başkanımıza uğurlar ederim" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Harı-Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği tarafından Dünya'daki savaş ve terör mağduru tüm kadın ve çocuklara ithafen "Adsız Kadın" isimli tiyatro sahnelendi.