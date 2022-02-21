Ümraniye Belediyesi’nden bir sportif başarı daha

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları bugüne kadar farklı branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılar elde etti. Son olarak kulüp sporcularından Okan Aydoğan, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Kepez ilçesinde 19-20 Şubat'ta düzenlenen U23 Dağ Bisikleti MTB Cup Yarışı 120 dakika kategorisinde üçüncülük derecesi elde etti.

Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübüz sporcusu olan Okan Aydoğan'ı yürekten kutluyorum. Bu başarısıyla bizleri mutlu etti. Spor ve sporcuya verdiğimiz desteğin bu tür başarılarla taçlanması bizleri memnun ediyor. Tüm sporcularımızın yolu açık, başarıları daim olsun" dedi.