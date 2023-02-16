Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye Belediyesi’nden deprem bölgesine 500 konteyner ev
Giriş Tarihi: 16.2.2023 18:55 Son Güncelleme: 16.2.2023 18:59

Ümraniye Belediyesi’nden deprem bölgesine 500 konteyner ev

Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş Onikişubat’a 500 ailenin barınabileceği bir konteyner kent kuracak. İstanbul’da üretimi devam eden konteynerler tamamlanmasının ardından en kısa sürede bölgeye gönderilecek. Başkan Yıldırım, “Konteyner kentimiz 500 ailenin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazır hale getirilecek” dedi. Konteyner kentte, her biri 21 metrekare olan 500 konteyner ev, çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit, çocuk oyun alanı gibi birçok sosyal donatı hazır olacak.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Ümraniye Belediyesi’nden deprem bölgesine 500 konteyner ev

Yaşanan deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi'nin deprem bölgesindeki çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Belediye bu kez de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine konteyner kent kurmaya hazırlanıyor. 500 adetten oluşacak olan konteyner şehir için İstanbul'da üretim devam ediyor. Çalışmaların ardından üretimi tamamlanan konteynerler bölgeye sevk edilerek, hizmete açılacak.

BİR EVDEN FARKSIZ

İmalatı özel olarak yapılan konteynerlerin her biri 3×7 m ölçülerinde, 21 metrekareden oluşuyor. 7-8 kişilik bir ailenin rahatlıkla barınabileceği şekilde tasarlanan evler; 2 oda, mutfak ve banyo-WC bölümlerinden oluşuyor. TSE-CE belgeli malzemelerden yapılan konteyner evlerde ısı ve ses yalıtımı da yer alıyor.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

Kurulması planlanan konteyner şehir bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatılacak. Koltuğundan diş fırçasına, masasından halısına kadar her türlü ihtiyacın düşünüldüğü konteyner şehirde; çamaşırhane, kafeterya, market, sağlık merkezi, mescit, çocuk oyun alanı gibi bölümler de yer alacak.

'BU ZORLU SÜRECİ EL BİRLİĞİ İLE ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Başkan İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ümraniye Belediyesi olarak, depremde evleri yıkılan vatandaşlarımız için bir konteyner kent kuracağız. Depremzede kardeşlerimizin huzur, güven ve konfor içerisinde barınabilecekleri konteynerlerin üretimi İstanbul'da devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından en kısa sürede Kahramanmaraş'ta kurulumunu sağlayıp, afetzede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Konteyner kentimiz 500 ailenin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazır hale getirilecek. Ülke olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek, bu zorlu süreci el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

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Ümraniye Belediyesi’nden deprem bölgesine 500 konteyner ev
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