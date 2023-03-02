Ümraniye Belediyesi’nden depremzedelerin ihtiyaçları için alışveriş kartı

"Deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımızın kendilerini rahat hissetmeleri ve diledikleri gibi alışveriş yapabilmelerini sağlamak istiyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Yıldırım, bu sebeple alışveriş kartını faaliyete geçirdiğini söyledi. Bu büyük afetler karşısında herkesin moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Depremden önce oradaki insanlar da, bizler gibi kendi işinde gücünde, kendi yaşamını kimseye ihtiyaç duymadan idame ettiren insanlardı. Ama bu acı felaketle, insanlarımız, canlarını, sevdiklerini, evlerini kaybettiler. Vatandaşlarımızın bir nebze de olsa, acılarını hafifletmek ve günlük yaşantılarına devam etmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Deprem bölgesinde ilk günden beri çalışmalarımız devam ediyor. 500 evden oluşan konteyner gönderiyoruz. Deprem bölgesinde de, Ümraniye'de de var gücümüzle çalışıyoruz. Yaraları hep birlikte sarmanın gayreti içindeyiz" dedi.