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Giriş Tarihi: 24.2.2024 03:46

Ümraniye'de 10 katlı apartmanda yangın

Ümraniye'de 10 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü

DHA
Ümraniye’de 10 katlı apartmanda yangın

Ümraniye Tatlısu Mahallesi Tezcan Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen dumanlar merdiven boşluğu ve havalandırmadan üst katlara yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, giriş katında dumanların yayıldığı daireye müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye, üst katlardaki vatandaşları da dumandan etkilenmemeleri için megafon ile uyararak aşağıya inmelerini istedi.

Site sakinlerinin sokağa döküldüğü yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.

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Ümraniye'de 10 katlı apartmanda yangın
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