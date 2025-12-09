Ümraniye’de 10 kilo uyuşturucu ve silahlarla yakaladılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; düzenledikleri operasyonla silahlar ele geçirdi ve olası suçların önüne geçti. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi Elmalı Kent Mahallesi'nde bulunan adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.Y. (37) isimli bir kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 23 parçası satışa hazır vaziyette toplamda 25 parça halinde 10 kilo 318 gram uyuşturucu madde, sigara kağıdına sarılı halde kullanıma hazır 14 uyuşturucu madde ele geçirildi.

POMPALI TÜFEK VE SİLAH DA BULDULAR

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri adreste satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki adet hassas terazi, bir pompalı tüfek, bir ruhsatsız silah, bir şarjör, 27 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 500 lira nakit para da buldu. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.