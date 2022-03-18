Ümraniye’de 4 katlı binada yangın 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, 07.00 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi Atılgan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 3'üncü katta bulunan dairenin yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINA GİDEN EKİP KAZA YAPTI

İhbar üzerine olay yerine Beykoz ve Ümraniye'den itfaiye ekipleri sevk edilirken Ümraniye'den olay yerine gitmekte olan itfaiye aracı Küçüksu Caddesi'nde başka bir aracın sebep olması sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Yoldan çıkan itfaiye aracı orta refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi. Kazada itfaiye erleri ölümden dönerken kazaya sebep olduğu belirtilen bir servis minibüsünün sürücüsü hafifi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

YANGINDA 3 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiye aracının kaza yapması sebebiyle Üsküdar'dan da olay yerine takviye ekip gönderildi. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürürken yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişiyi alevlerin arasından kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Yanan dairede hasar oluştu.

Polis her iki olayla ilgili çalışma başlattı.