Ümraniye’de 8 bin kişilik yeni yaşam alanı

Ümraniye Belediyesi tarafından Hekimbaşı Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde binalar yükselmeye başladı. Yeni bir yaşam alanının yükseldiği 40 bin 271 metrekarelik alanda 2 bin 500 kişinin yaşayacağı 597 konut, 28 dükkân, kapalı otoparklar, 3 ayrı bölgede park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor ve çocuk oyun alanları ve 68 derslik kapasiteli lise bulunuyor. 6 alanda yapılacak yeni projelerle 2 bin 32 yeni bağımsız birim ile 8 bin 128 kişi güvenli ve modern evlerine kavuşacak. Bu arada yapılan kentsel dönüşüm atağı sayesinde Ümraniye'de sadece 300 adet riskli bina kaldı. Proje hakkında bilgi veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'yi, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir ilçeye dönüştüreceğiz. Dönüşüm sürecinde 18 ay süreyle kişi başına 3 bin 500 TL kira desteği yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 74 milyon 774 bin 410 TL destek verdik. Kiracılara ise tek seferde 7 bin TL taşınma desteği veriyoruz. Vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağlıyoruz" dedi.