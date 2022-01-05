Ümraniye’de anneanne okulda dehşet saçtı! Okul müdürünün saçından tutarak...

Ümraniye'de 3 Ocak Pazartesi günü bir ortaokulda 12 yaşlarında 2 erkek öğrenci kavga etti. İddiaya göre, kavga eden öğrencilerden birinin velisi olan N.Ç., okul müdiresi Mısra Kardeşler'in yanına konuşmak için geldi.