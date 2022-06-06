Haberler Yaşam Haberleri Ümraniye'de araba hırsızı kamerada... Önce anahtarı 3 gün sonra arabayı çaldı
Giriş Tarihi: 6.6.2022 09:37 Son Güncelleme: 6.6.2022 10:00

Ümraniye'de araba hırsızı kamerada... Önce anahtarı 3 gün sonra arabayı çaldı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Ümraniye’de araba hırsızı kamerada... Önce anahtarı 3 gün sonra arabayı çaldı

İstanbul’da bir kişi; önce park halindeki bir aracın üzerinde bulduğu kontak anahtarını, üç gün sonra da aracı çaldı. Hırsız, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'ne bağı olan Mehmet Akif Mahallesi'nde C.Y. isimli bir kişiye ait park halindeki aracın çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Olayı A.Ö.B. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi ve güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen A.Ö.B., Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ümraniye'de araba hırsızı kamerada! Önce anahtarı 3 gün sonra arabayı çaldı | Video

Yapılan incelemelerde; çalınan araca ait olan kontak anahtarlarından birinin olaydan üç gün önce kaybolduğu tespit edildi. A.Ö.B.'nin park halinde olan ve çaldığı aracın yanındaki motosikletini almaya geldiği esnada araç kapısının üzerinde gördüğü kontak anahtarını çaldıktan sonra aracın yanından uzaklaştığı ve üç gün sonra arabayı çaldığı tespit edildi. "Oto Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen A.Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için YENİ FORMÜL: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali
Survivor dokunulmazlık oyununda eleme adayı mücadelesi! Survivor All Star 2022 kim elendi, eleme adayı kim oldu?
Milyonlarca emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Asgari Ücret zammı için zam sinyali geldi! 2022 Asgari ücrete Temmuz maaş zammı gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan yeni açıklama!
İLKER KURT KİMDİR? Hayatını kaybeden oyuncu İlker Kurt nereli, kaç yaşında, neden öldü?
LGS soruları ve cevapları YAYINDA! 2022 Türkçe, Matematik, İnkılap, Fen Bilgisi sözel ve sayısal LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! Ek gösterge Meclis'e sunuluyor!
LİSE TABAN PUANLARI MEB 2022 LGS KILAVUZU! LGS Lise taban puanları, Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için yüzdelik dilimleri ve sıralamaları |
Son dakika: Annesinin yasak aşk yaşadığı kuaförü öldürdü! Savcılıktan dikkat çeken 'Töre cinayeti' tanımı
LGS 2022 PUAN HESAPLAMA EKRANI! LGS sınavı sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır, net hesaplama işlemi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümraniye'de araba hırsızı kamerada... Önce anahtarı 3 gün sonra arabayı çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA