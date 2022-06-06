Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'ne bağı olan Mehmet Akif Mahallesi'nde C.Y. isimli bir kişiye ait park halindeki aracın çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Olayı A.Ö.B. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi ve güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen A.Ö.B., Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ümraniye'de araba hırsızı kamerada! Önce anahtarı 3 gün sonra arabayı çaldı | Video

Yapılan incelemelerde; çalınan araca ait olan kontak anahtarlarından birinin olaydan üç gün önce kaybolduğu tespit edildi. A.Ö.B.'nin park halinde olan ve çaldığı aracın yanındaki motosikletini almaya geldiği esnada araç kapısının üzerinde gördüğü kontak anahtarını çaldıktan sonra aracın yanından uzaklaştığı ve üç gün sonra arabayı çaldığı tespit edildi. "Oto Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen A.Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.