Ümraniye’de babasını bıçaklayarak öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Cansel Dilara Kınalı'nın Mustafa Emre Kınalı'nın ön kızı olduğu anlatıldı. Cansel Dilara Kınalı'nın annesi ve babasının ayrı olduğu kaydedilen iddianamede Dilara Kınalı'nın annesiyle yaşadığı ve kendi beyanına göre uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLDUĞU FARK EDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Suç tarihi olan 3 Aralık 2021'de baba Mustafa Emre Kınalı'nın Ümraniye'de bulunan Dilara Kınalı'nın yaşadığı eve alkollü olarak geldiği anlatılan iddianamede, baba Kınalı'nın evde de alkol almaya devam ettiği belirtildi. Baba Emre Kınalı'dan sonra Dilara Kınalı'nın eve geldiği, baba Kınalı'nın kızının uyuşturucu madde etkisinde olduğunu fark etmesi üzerine aralarında sözlü tartışma çıktığı kaydedildi.

İddianamede Dilara Kınalı'nın odasına çekilirken baba Emre Kınalı'nın kızının peşinden gittiği, Dilara Kınalı'nın da mutfaktan aldığı bıçakla babasına gelişigüzel vurduğu ve Emre Kınalı'nın da alkolün ve darbenin etkisiyle yere düştüğü belirtildi. Ayağa kalkan Emre Kınalı'nın banyoya gittiği ve orada yere yığıldığı anlatılan iddianamede, Emre Kınalı'nın eski eşinin sağlık ekiplerini ve Kınalı'nın kız kardeşini arayarak durumu haber verdiği anlatıldı. Emre Kınalı'nın sırt bölgesinden bıçaklandığı belirtilen iddianamede, Kınalı'nın hayatını kaybettiği anlatıldı.