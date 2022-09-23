Ümraniye’de dehşet: Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı!

Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.