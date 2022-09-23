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Giriş Tarihi: 23.9.2022 08:46 Son Güncelleme: 23.9.2022 08:46

Ümraniye'de dehşet: Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı!

Minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bıçaklı saldırı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Ümraniye’de dehşet: Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı!

Kanlı olay geçen çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RRS 29 plakalı minibüs sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi.

Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Ümraniye'de dehşet: Tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı!
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