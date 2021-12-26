Ümraniye’de doğalgaz kutusuna çarpan üniversite öğrencisi ölümden döndü

Ümraniye’de üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Parçalanan kutudan yayılan doğalgaz çevreye yayılırken yaralı sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Kaza, 02.30 sıralarında Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen İlker Öztürk'ün kullandığı 06 ABN 32 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Bariyeri parçalayan sürücü, daha sonra Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.
DOĞALGAZ KUTUSU PARÇALANDI
Çarpmanın etkisiyle doğalgaz kutusu parçalanırken kutudan çıkan gaz çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
POLİS CADDEYİ TRAFİĞE KAPATTI
Polis ekipleri herhangi bir patlamaya karşı caddeyi trafiğe kapattı. İGDAŞ ekiplerinin bölgeden geçen gaz akışını kesmesi sonrasında itfaiye ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.