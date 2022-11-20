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Giriş Tarihi: 20.11.2022 13:21 Son Güncelleme: 20.11.2022 13:38

Ümraniye'de esrarengiz ölüm!

Ümraniye'de 6 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede tek yaşayan 55 yaşındaki Sadri Bayraktar, bilinmeyen bir şekilde dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Bayraktar’ın kesin ölüm sebebini belirlemek için çalışma başlatılırken Bayraktar’ın yeni kimlik başvurusu yaptığı ve polisin olay yerinde inceleme yaptığı sırada kargo görevlisinin Bayraktar’a yeni kimliğini getirdiği görüldü.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ümraniye’de esrarengiz ölüm!

Ümraniye Altınşehir Mahallesi Meriç Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6'ncı katından meydana gel İddiaya göre, 55 yaşındaki Sadri Bayraktar, gece saatlerinde tek başına yaşadığı dairenin penceresinden iki bina arasındaki boşluğa düştü. Sabah apartman boşluğunda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla çıktıkları olay yerinde yapılan kontrolde Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ESRARENGİZ ÖLÜM

Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda Bayraktar'ın cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bayraktar'ın düştü mü yoksa intihar mı ettiği yapılacak olan soruşturma sonucunda belirlenecek.

GECE DÜŞTÜĞÜ SANILIYOR

Öte yandan Bayraktar'ın Pazar gecesi 22.00 sıralarında evine geldiği gece ise düştüğü öğrenildi. Gece kimsenin fark etmediği olay sabah pencereden bakan vatandaşların yerdeki cesedi görmesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Polisin olay yerinde incelemesi sürerken kargo görevlisi tarafından Sadri Bayraktar'a yeni kimlik getirildiği görüldü. Görevli Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini öğrenince olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Ümraniye'de esrarengiz ölüm!
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