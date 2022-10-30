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Giriş Tarihi: 30.10.2022 16:37 Son Güncelleme: 30.10.2022 16:38

Ümraniye'de feci kaza: 22 yaşındaki genç kurtarılamadı!

Ümraniye TEM Otoyolu’nda motosikletiyle ilerleyen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden otomobile çarparak savruldu. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Turanoğlu hayatını kaybetti.

DHA
Ümraniye’de feci kaza: 22 yaşındaki genç kurtarılamadı!

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Motosikletliyle orta şeritte ilerleyen Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyreden Ümit Gül yönetimindeki 34 FRV 243 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle bariyeri aşan motosikletli beton bankete düşerek ağır yaralandı. Turanoğlu olay yerine gelen ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ümraniye'de feci kaza: 22 yaşındaki genç kurtarılamadı!
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