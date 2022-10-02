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Giriş Tarihi: 2.10.2022 08:16

Ümraniye'de feci kaza! Otomobil viyadükten uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Ümraniye'de, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle viyadükten aşağı uçtu. Sürücü hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

DHA
Ümraniye’de feci kaza! Otomobil viyadükten uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkisi Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sercan Kesim(29) idaresindeki 41 AJF 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak yaklaşık 4 metrelik viyadükten Baran Caddesi'ne uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan Serdar Kesim ve İrem Münhat(23) bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Caddeye uçarak ters dönen otomobil bir anda yanmaya başladı. Kazayı gören çevredekiler İrem Münhat'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Ekipler, otomobilin içerisinde bulunan Serdar Kesim'i kurtarmak için çalışma yaptı. Otomobilden güçlükle çıkarılan sürücü Sercan Kesim'in, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İrem Münhat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Serdar Kesim'in cansız bedeni ise morga götürüldü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Ümraniye'de feci kaza! Otomobil viyadükten uçtu: 1 ölü 1 yaralı
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