Ümraniye’de freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

O sırada bir bakkalın önünde park halinde bulunan 34 SC 9127 ile 34 ZN 8085 plakalı otomobiller de kaza nedeniyle hasar gördü. Bu sırada en arkada bulunan 34 EKD 554 plakalı araç sürücüsü yaşadığı korkuyla kendisini dışarıya attı. Sürücü üstüne gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayı gören Ali Erdoğan, "Büyük bir hafriyat kamyonu yavaş yavaş geldi buradan. İlerideki köprüde, rampada stop etti galiba ya da freni boşaldı sanırsam. Arkasındaki araçlarla beraber duramadı park halinde olan araçlara da çarpa çarpa durdu. Bir arkadaşımızda sanırsam en arkadaki şofördü, kendisini yere attı, bileğinde ağrı vardı" dedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor.