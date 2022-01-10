Bir yolcunun beklediği durağa metreler kala meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken İETT otobüsünde ve iş yerinin duvarında hasar meydana geldi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de İETT otobüsü kazası kamerada | Video