Ümraniye’de iğrenç taciz iddiası! Camı kırdı minibüsün içine atladı!

Film sahnelerini aratmayan olaya şahit olan esnaf Önder Tunç, "Yolun karşısından hızlı bir şekilde gelen minibüs dümdüz üzerimize doğru geldi. Geldikten sonra dedim herhalde hırsız kaçıyor dedim. Dükkana tam girecekken direksiyonu kırdı.Burası da çıkmak sokak olduğu için burada kaldı. Biz ne olduğunu anlayamadık zaten. Tam kapının önüne çıktık bakarken, arka camda birisi girmiş arabanın içine. O geldi onun direksiyondakinin boğazına sarıldıktan sonra aşağı düştü direksiyondaki kişi. Düşmesiyle birlikte üç beş kişi daha geldi. Onlar saldırdılar adama bir anda. Biz ayırmak istedik ne oluyor kardeşim bu kadar insan saldırıyor dedik. Sonra bağırdılar 'Bu sapık' diye. Öyle deyince biz de artık ayırmaktan vazgeçtik. Sonra baktık adam ölüyor. Bizde polisi aradık" dedi.