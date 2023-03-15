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Giriş Tarihi: 15.3.2023 11:40

Ümraniye’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ümraniye Esenşehir Mahallesi’nde ara sokakta iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ümraniye’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, 10.45 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Muradiye Sokak ile Uçar Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre otomobil Muradiye Sokak'tan çıkarken Uçar Sokak'tan gelmekte olan otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrasında plakalı otomobil bir gecekondunun bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdi. Kazada iki otomobilde bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Ümraniye’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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