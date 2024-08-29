Ümraniye’de inşaat çukurunda erkek cesedi bulundu

İstanbul Ümraniye'de yarım bırakılmış bir inşaatın su biriken çukurunda su içinde bir erkeğe ait ceset bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan cesedin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Olay, sabah saatlerinde Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi üzerinde bulunan uzun süredir tamamlanmamış halde bulunan bir inşaata meydana geldi. İnşaata giren vatandaşlar, inşaat içindeki içi su dolu çukurda erkek bir kişinin hareketsiz halde bulunduğunu gördü.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan kişinin yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede ölen kişinin Orhan E. olduğu saptandı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan Orhan E.'nin cesedi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.