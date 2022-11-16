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Giriş Tarihi: 16.11.2022 05:25

Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Ümraniye'de finanskent olarak planlanan inşaatların şantiyesinde işçilerin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı. İşçiler konteyner evleri kısa sürede terk ederken, bu sırada dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

DHA

Yangın, saat 02.00 sıralarında Finanskent Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede işçilerin bulunduğu konteyner evleri sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İşçiler, konteyner evleri terk ederken, bu sırada 3 işçinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangın uzun süren çalışmaların ardından itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın: 3 işçi hastaneye kaldırıldı
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