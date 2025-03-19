Ümraniye’de inşaata iskele çöktü: 2 işçi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de 7 katlı binanın 5'inci katında dış cephedeki iskelenin çökmesi sonucu yere çakılan 2 işçi ağır yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 5'inci katında dış cephe çalışması yapan Halil Bülbül ile İsmail Bülbül adlı işçiler, iskelenin çökmesi sonucunda yere çıkılarak ağır yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçileri çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İşçilerin durumunun ağır olduğu belirtildi.