Ümraniye’de iskelenin çökmesi sonucu yaralanan iki işçi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de Çarşamba Günü 7 katlı binanın 5'inci katında dış cephedeki iskelenin çökmesi sonucu yere çakılarak ağır yaralanan Halil Bülbül ve İsmail Bülbül akraba iki genç hayatını kaybetti. Olay, Çarşamba Günü 11.00 sıralarında Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 5'inci katında dış cephe çalışması yapan Halil Bülbül ile İsmail Bülbül adlı işçiler, iskelenin çökmesi sonucunda yere çıkılarak ağır yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçileri çevredeki hastanelere kaldırırken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İKİ İŞÇİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan iki işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneden alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İşçilerin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşadıkları çalışmak için İstanbul'a geldikleri ve kuzen oldukları öğrenildi. İki işçinin cenaze toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.