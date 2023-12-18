Ümraniye’de korku dolu anlar! Tek tek çıktılar!

Yangın, saat 12.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Kırgülü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, daire içerisinde elektrik kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Yangında, ufak çaplı patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri daireye merdiven ile çıkarak kısa sürede yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, daire kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.