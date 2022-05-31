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Giriş Tarihi: 31.5.2022 13:01 Son Güncelleme: 31.5.2022 13:03

Ümraniye’de korkunç anlar: Önüne gelene bıçak çekip...

İHA
Ümraniye’de korkunç anlar: Önüne gelene bıçak çekip...

İstanbul Ümraniye’de dehşet dolu anlar yaşandı... Bir şahıs, elindeki bıçakla cadde ortasına gelerek intihara kalkıştı. Eli bıçaklı şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara ve polis ekiplerini de bıçak çekerek uzaklaştırmaya çalıştı. Meraklı kalabalık ise olayı film izler gibi izledi.

Korkunç olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçakla cadde ortasına gelen vatandaş intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İntihar girişiminde bulunan şahıs kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı.

Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1, 5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen vatandaş, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Olayı görüp toplanan meraklı kalabalık ise o anları adeta film izler gibi izledi.

Yaşanan olay esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüme gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.

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Ümraniye’de korkunç anlar: Önüne gelene bıçak çekip...
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