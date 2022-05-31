Ümraniye’de korkunç anlar: Önüne gelene bıçak çekip...

Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1, 5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen vatandaş, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Olayı görüp toplanan meraklı kalabalık ise o anları adeta film izler gibi izledi.

Yaşanan olay esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüme gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.