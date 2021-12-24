Ümraniye’de omuz atma kavgasında kan aktı! 1 kişi silahla yaralandı

Olay, 11 Aralık günü Dudullu Organize Sanayi Bölgesindeki spor salonu önünde gerçekleşti. 19 yaşındaki E.U. ile 27 yaşındaki H.M. arasında 'omuz atma' kavgası çıktı.
BELİNDEKİ SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ
Kavgada H.M. belindeki tabancayı çıkararak, E.U.'ya ateş etti. Yaralanan E.U. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan H.M. kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, yerini tespit ettikleri H.M.'yi bugün saat 10.00'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Şüpheli H.M. polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.