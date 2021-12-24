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Giriş Tarihi: 24.12.2021 21:12 Son Güncelleme: 24.12.2021 21:13

Ümraniye'de omuz atma kavgasında kan aktı! 1 kişi silahla yaralandı

DHA
Ümraniye’de omuz atma kavgasında kan aktı! 1 kişi silahla yaralandı

Ümraniye'de iki kişi arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak şüpheli şahıs gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Aralık günü Dudullu Organize Sanayi Bölgesindeki spor salonu önünde gerçekleşti. 19 yaşındaki E.U. ile 27 yaşındaki H.M. arasında 'omuz atma' kavgası çıktı.

BELİNDEKİ SİLAHI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Kavgada H.M. belindeki tabancayı çıkararak, E.U.'ya ateş etti. Yaralanan E.U. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan H.M. kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri, yerini tespit ettikleri H.M.'yi bugün saat 10.00'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelinin yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Şüpheli H.M. polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Ümraniye'de omuz atma kavgasında kan aktı! 1 kişi silahla yaralandı
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