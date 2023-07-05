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Giriş Tarihi: 5.7.2023 16:02 Son Güncelleme: 5.7.2023 16:03

Ümraniye'de otobüs bariyerlerde asılı kaldı!

Ümraniye TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur otobüsü yol kenarındaki bariyere çarparak asılı kaldı. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

DHA
Ümraniye’de otobüs bariyerlerde asılı kaldı!

Kaza, saat 12.15 sıralarında TEM Otoyolu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan yolda meydana geldi. İddiaya göre; Kuzey Marmara Otoyolu'na istikametine ilerleyen 80 LP 098 plakalı tur otobüsü, Ümraniye sapağına geldiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otobüsün ön kısmı bariyerlerde asılı kaldı. Kazada otobüs şoförü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otobüs şoförünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle otobüste hasar meydana gelirken, kapanan yolda polis ekipleri önlem aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Ümraniye'de otobüs bariyerlerde asılı kaldı!
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