Ümraniye’de panik: Babaanne ile torununu itfaiye kurtardı!

Vücudunda yanıklar oluşan babaanne ve torunu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı. Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı cep telefonu ile görüntülendi...