Ümraniye’de panik: Babaanne ile torununu itfaiye kurtardı!

Yangın, saat 13.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi Eylül Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede büyüyerek dairenin tamamını sardı. Yangında, babaanne ile 2 yaşındaki torunu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerinden geçen sepetli vinçin operatörü de çalışmalara destek verdi.Yangında çatı katında mahsur kalan babaanne ve iki yaşındaki torunu itfaiye ekipleri tarafından sepetle binadan alındı.
Vücudunda yanıklar oluşan babaanne ve torunu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı. Yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı cep telefonu ile görüntülendi...