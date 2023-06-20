Ümraniye’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Olay, Ümraniye Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil seyir halindeyken kendisini takip eden kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobile 7 adet kurşun isabet etti. Saldırı sonrasında durmadan yoluna devam eden sürücü saldırganlardan kaçmak için Şerifali Mahallesi Hendem Caddesi'nden Turgut Özal Bulvarı'na girdi. Burada orta refüjü aşan otomobil karşı şeride geçti. Kaldırıma ve bulvar üzerindeki demir dubalara vurarak durdu.

7 KURŞUN İSABET ETMİŞ

Otomobile yetişen saldırganlar, otomobil sürücüsünü, başına tabancanın kabzasıyla vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayın yaşandığı Turgut Özal Bulvarı'nı trafiğe kapatarak bölgeye güvenlik şeridi çekti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparken otomobile 7 adet kurşun isabet ettiği görüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.