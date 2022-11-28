Ümraniye’de sokak kesişiminde minibüsle çarpışan otomobil binaya girdi

Kaza, Ümraniye Site Mahallesi Kamuran Sokak ile Kayacan Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Kayacan Sokak üzerinde ilerlemekte olan Arzu Demir'in kullandığı içinde 5 kişinin olduğu otomobil, sokak kesişiminde Kamuran Sokak'tan gelmekte olan bir Serdal Arslan'ın kullandığı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 5 katlı apartmanın giriş katındaki boş daireye çarptı.