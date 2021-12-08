Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarıyla ilgili çalışmalarını artırdı. Asayiş Büro ekipleri İnkılap Mahallesi ve Tepeüstü Mahallesi'nde iki farklı adreste uyuşturucu madde satıcılarının olduğunu tespit etti. Dün gece saatlerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.





YASTIK İÇİNDE ZULA ÇIKTI



Gerekli izinler alındıktan sonra yapılan ev aramasında adreslerden birinde şüphelilerin uyurken kullandıkları yastığın içerisinde uyuşturucu madde zulası çıktı. Ümraniye Asayiş Büro Ekipleri aramalarda; 2 tabanca, toplamda 1 kilo 198 gram uyuşturucu madde Bonzai ve Metamfetamin ile 6 bin liraya yakın nakit para ele geçirildi.





3 KİŞİ TUTUKLANDI



Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden İbrahim K.'nın 22 adet suç kaydının olduğu ve aranmasının olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet K., İbrahim K. ve Mesut Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.