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Giriş Tarihi: 20.12.2023 01:36

Ümraniye'de virajı alamayan otomobil takla attı

Ümraniye'de seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje vurdu, ardından takla attı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İHA
Ümraniye’de virajı alamayan otomobil takla attı

Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Şile Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Sağmen hakimiyetindeki Volkswagen Caddy marka 34 GP 2397 plakalı araç seyir halindeyken virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle önce refüje çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Mahmut Sağmen hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ümraniye'de virajı alamayan otomobil takla attı
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