Ümraniye’de yaşlı kadının yaşadığı gecekondu yandı

Yangın 22.00 sıralarında Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağdat Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekondunun çatısında çıktı. Gecekondunun çatısının yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda yaşayan yaşlı kadın komşuları tarafından dışarıya çıkartılırken yangın kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.



GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ



Yangın itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikalık bir çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın çıkan gecekondu kullanılmaz hale gelirken alevlerin sıçradığı bir gecekonduda da hasar oluştu. Komşuları tarafından teselli edilen gecekondusu yanan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.