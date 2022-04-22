Ümraniye’de Yetimler Haftasında ‘Ramazan çocuk şenliği’ düzenlendi

Ümraniye Belediyesi ve İHH İnsanı Yardım Vakfı Ümraniye Temsilciliği, Dünya Yetimler Günü'nde "Ramazan Çocuk Şenliği" etkinlikleri düzenledi. Düzenlenen şenlikte, Hacivat ve Karagöz'ün sergilediği gösteriyle eğlenen çocuklar, Mehteran ekibinin verdiği müzik ziyafetine de eşlik etti. Doyasıya eğlenen çocuklar, iftarı Ümraniye Nikâh Sarayı'nda, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ile beraber yaptı. Masaları tek tek dolaşan Yıldırım, çocuklarla sohbet etti.

'KÜÇÜCÜK BİR NOKTADA NE KADAR BÜYÜK BİR COŞKU VAR'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gençlik burada, çocuklarımız burada, aileler burada. Ümraniye'mizin en önemli caddelerinden biri olan Alemdağ Caddesi'nin küçücük bir noktasında ne kadar büyük bir coşku var. Savaşsız bir dünya istiyoruz. Bizde birlik beraberlik var. Birde Ramazan ayında bunun denk gelmesi Türk milletinin gücünü ortaya çıkardı. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya bir kere daha anladı ki; devlet adamlığı ile liderliği ile savaşa hayır sloganı ile dünyaya örnek bir insan oldu. Başta Ümraniyeli vatandaşlarımız olmak üzere tüm milletimizin Ramazanını tebrik ediyorum. Şimdiden hayırlı kandiller hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.