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Giriş Tarihi: 16.1.2023 17:43

Ümraniye’de yol kavgası: 1 ölü 4 yaralı

Ümraniye’de sanayi sitesi içinde bir işyerinin önünde iki araç sürücüsü arasında yol verme kavgası yaşandı. Kavgaya esnafların da dahil olmasıyla büyüyen olayda elinde silah bulunan bir sürücü, 4 kişiyi silahla yaralarken saldırganın yere düşürdüğü silahı alan bir esnaf, başına doğru ateş ettiği sürücüyü öldürdü.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ümraniye’de yol kavgası: 1 ölü 4 yaralı

Olay, 15.45 sıralarında Ümraniye Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi üzerinde bulunan sanayi sitesi içinde bir işyerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesi içindeki iki sürücü arasında yol verme kavgası yaşandı.

İki sürücünün kavgasına esnaflar da dahil oldu. Sürücülerden biri olay yerinden ayrılırken bir sürücü, kavgaya dahil olan esnafla tartışmaya devam etti. Elinde silah bulunan sürücü, kavgaya dahil olan 4 kişiyi yaraladı.

Esnaflardan 1 kişi saldırganın yere düşürdüğü silahı alarak saldırgan sürücünün başına doğru ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde başından vurulan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri işyerinin çevresine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında ölen kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ümraniye’de yol kavgası: 1 ölü 4 yaralı
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