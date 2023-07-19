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Giriş Tarihi: 19.7.2023 11:18

Ümraniye'deki AVM'de bıçaklı saldırgan paniği: 1 yaralı!

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırgan paniği yaşandı. Kalabalığın içinde elinde bulunan bıçağı sağa sola savurmaya başlayan saldırgana güvenlik görevlileri müdahale etti. Saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen güvenlik görevlilerinden biri bacağından yaralandı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alınırken, AVM yönetimi saldırgandan şikayetçi oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Ümraniye’deki AVM’de bıçaklı saldırgan paniği: 1 yaralı!

Olay Salı günü akşam saatlerinde Ümraniye'de bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Bir kişi, elindeki bıçakla alışveriş merkezinde yürümeye başladı. Kalabalığın içinde elindeki bıçağı etrafa savurarak ilerleyen şüpheliye AVM'nin güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi. Fakat şüpheli, güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. AVM içinde ilerleyen şüpheli, etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı esnada bir güvenlik görevlisi bacağından yaralandı. Yaşanan arbedeye vatandaşlar da dahil oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. AVM yönetimi şüpheliden şikayetçi olurken, yaralı güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. AVM'deki vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ümraniye'deki AVM'de bıçaklı saldırgan paniği: 1 yaralı!
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