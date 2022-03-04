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Giriş Tarihi: 4.3.2022 21:47 Son Güncelleme: 4.3.2022 21:58

Ümraniye’nin yeni öğretmenlerine 'hoş geldin' programı

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Ümraniye’nin yeni öğretmenlerine ’hoş geldin’ programı

Ümraniye Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından Ümraniye’ye yeni atanan öğretmenlere ‘Hoş Geldiniz’ yemeği verdi. Çiçeği burnunda öğretmenler bu vesile ile ilçe yöneticileriyle ve yeni arkadaşlarıyla tanışma imkânı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla ocak ayı sonunda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda Şubat ayında yüzlerce öğretmen adayı Ümraniye'de göreve başladı. Hayallerine ilk adımı atan genç öğretmenler, Ümraniye Belediyesi'nin Tantavi Sosyal Tesislerinde düzenlediği "Tanışma Toplantısı" ile bir araya geldi.

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen; Öğretmenlik mesleğinin çok kutsal olduğunu ve toplumumuzun öğretmenlerimizden büyük beklentileri olduğunu ifade etti. Öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamaları gerektiğini de belirten Özen, yeni atanan öğretmenlere görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım; "Sevgili öğretmen arkadaşlarım, Saygıdeğer misafirler; Sizleri sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin başında Ümraniye'mizde görevlendirilerek Ümraniyeli çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim vermeye başlayan tüm öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Rabbim yükünüzü hafifletsin, işinizi kolaylaştırsın." Dedi. Başkan İsmet Yıldırım; "Bir öğretmen için en önemli dua sanırım bu olurdu. Zira yükünüz ağır. Öğretmen olmanın yalnızca matematikten, Türkçeden ve diğer dersleri anlatmaktan çok daha fazlası olduğuna inanıyorum. Öğretmen, yarınları inşa eden kişidir. Öğretmen, geleceğin teminatıdır. Görevinizi layıkıyla yerine getirebilmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemizde son 20 yılda yapılan eğitim yatırımlarının canlı şahitleriyiz. Yeni ve modern okullarımızdan tutun da çocuklarımızın kitap ihtiyaçlarına varıncaya kadar birçok farklı alanda eğitim eksiklerimizi hızla giderdik. Bugün Elhamdülillah çok daha kaliteli, çok daha güzel imkânlara sahibiz. Ama tabi ki Fiziki imkânların iyileşmesi eğitimin kaliteli hale gelmesiyle bir anlam kazanıyor. Öğretmenlik her zaman bir meslekten daha fazlasıdır. Her şeyden önce Peygamber mesleği olması vesilesiyle öğretmek kutsal bir vazifedir. Öğrencilere bilgi aktarmanın yanı sıra hayat tecrübeniz ile ahlaki ve manevi değerleri öğretmeniz de hayati önem taşıyor. Matematiği çok iyi olan fakat sosyalleşme noktasında sıkıntı çeken öğrenciler istemiyoruz. Türkçesi fevkalade olan fakat toplumdan kendisini soyutlamış çocuklar istemiyoruz. Aksine, her dersinde başarılı ve aynı zamanda edepli, ahlaklı hayatın her alanında sorumluluk almasını bilen gençler istiyoruz. Bu noktada sizlere güveniyoruz. Her biriniz belirli eğitimlerden geçerek bugünlere geldiniz. İnşallah bundan sonra sizin gibi öğretmenler, mimarlar, mühendisler yetiştireceksiniz. Şunu asla unutmayın! Biz Ümraniye'de kocaman bir aileyiz. Güvenimiz kadar desteğimizde hep sizlerle. Bu vesileyle bir kez daha Ümraniye'mizde göreve başlayan siz kıymetli öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ailemize hoş geldiniz." dedi.

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Ümraniye’nin yeni öğretmenlerine 'hoş geldin' programı
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