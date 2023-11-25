Ümraniye’ye 1000 öğrencilik eğitim yuvası

Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan 32 derslikli ve yaklaşık bin öğrenci kapasiteli Atakent Ortaokulu'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Toplam inşaat alanı 7 bin 585 metrekare olan okul içerisinde 176 kişi kapasiteli kütüphane, 210 kişilik konferans salonu, 32 adet derslik, fen ve bilgisayar laboratuvarı, teknoloji tasarım atölyesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği, kantin, yemekhane gibi birçok alan bulunuyor. Okulu tanıtan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Öğrencilerimizin aldığı değerler eğitimiyle gelecekte dünyayla yarışabilecek gençler yetiştirmemiz lazım" diye konuştu.