Umre ve Kudüs kayıtları e-Devlet’ten yapılabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre veya Kudüs'e gitmek için gerekli kayıt başvurularının e-Devlet Kapısı'ndan yapılmaya başlandığını bildirdi. Koç, e-Devlet Kapısı'nın 2008'de 22 hizmetle açıldığını, bugün ise 870 kurumun 6 bin 551 hizmetine buradan ulaşılabildiğini söyleyerek "Hizmet kapsamında 'Umre ve Kudüs Turları Kayıt Başvurusu' için kayıt oluşturma, birlikte gidilecek kişilerle grup oluşturma, kayıt güncelleme, kayıt silme, tur ve oda tipi güncelleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor" dedi. AA