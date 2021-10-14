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Giriş Tarihi: 14.10.2021 23:23

Umuda şambrelli yolculuk!

Umuda şambrelli yolculuk!

Muğla açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Bodrum’da 11, Fethiye açıklarında ise Yunan unsurları tarafından geri itilen ve can yeleği yerine motosiklet şambrel takan bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ-MİKAİL ZEYBEK/SABAH

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu noktalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Fethiye açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmen can yeleği yerine motosiklet şambreli taktıkları görüldü. Sahil Güvenlik Botları tarafından, kurtarılan toplam 47 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Umuda şambrelli yolculuk!
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