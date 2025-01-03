Umuda Vuslat’tan Suriye’ye yaşam köprüsü

3 BİN YETİM ÖĞRENCİYE YARDIM

Dernek sadece gıda yardımlarıyla kalmayıp, aynı zamanda eğitim alanında da önemli projeler hayata geçiriyor. İdlib'deki Minik Kalpler Yetimhanesi'nde barınan 3 bin Suriyeli yetim öğrencinin eğitimleri başta olmak üzere kırtasiye malzemeleri, giyim ve diğer temel ihtiyaçlarını sağlıyor. Ayrıca, eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 30 öğretmene aylık 100 dolar maaş verilerek, bölgedeki eğitim desteği güçlendiriliyor. Bu yardımlar, sadece gıda ve barınma ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sağlık ve psikolojik destek gibi önemli alanları da kapsıyor.

"SURİYE'DE ZULME KARŞI ÇIKIYORUZ"

Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği Başkanı Ayhan Aydın, derneğin çalışmalarına dair şu önemli açıklamaları yaptı: "Suriye'de ciddi bir yoksulluk var. İnsanlar elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlara erişemiyor. Bir kuru ekmeğe bile muhtaç oldukları, neredeyse her sokakta gözlemlenebiliyor. Ancak bizim anlayışımız, zulme ve ayrımcılığa rıza göstermemek. Kimden ve nereden geldiğine bakmaksızın yardıma ihtiyacı olan her insana el uzatıyoruz. Bizim için önce insan var, sonra inşa ve ihya. Yaraları sararken, insan onurunu gözetiyoruz. İnsanlık adına dertlenenlerle birlikte fikir ve eylem birliği sağlamak ve daha fazla çözüm üretmek için çalışıyoruz."

Aydın, derneğin vizyonunu şu şekilde paylaştı: "Günlük yardımlarla yetinmek yerine, ihtiyaç sahiplerini alan el olmaktan çıkarıp, veren el haline getirecek projeler geliştiriyoruz. 2000 yıllık kültürümüzden gelen 'önce insan' diyen anlayışını, sürdürülebilir kalkınma projelerine dönüştürmek için gayret ediyoruz. Ötekileştirilen ve zulme uğrayan toplumların ihtiyaçlarını karşılayarak, toplumsal barış ve dayanışmayı güçlendirmek, temel amacımızdır."