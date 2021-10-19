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Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:33 Son Güncelleme: 19.10.2021 12:36

Umuda yelkenli yolculuk!

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Umuda yelkenli yolculuk!

Muğla açıklarında yelkenli tekne ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Toplam 45 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

Muğla'nın açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Fethiye açıklarında yelkenli tekne içerisinde 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Bodrum'da açıklarında ise lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan yelkenli tekne ve lastik bot içerisindeki toplam 45 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Umuda yelkenli yolculuk!
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