Umuda yelkenli yolculuk!

Muğla'nın açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Fethiye açıklarında yelkenli tekne içerisinde 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Bodrum'da açıklarında ise lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan yelkenli tekne ve lastik bot içerisindeki toplam 45 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.