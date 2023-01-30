Umuda yolculukta kahramanca öldü

Ağrı'nın Patnos ilçesinden yola çıkan ve İstanbul üzerinden 20 Aralık 2022'de kaçak yollarla Almanya'ya gitmeye çalışan 27 yaşındaki Daim Turan, umuda yolculuk sırasında yürek burkan bir kahramanlık yaptığı sırada hayatını kaybetti.Turan ve 6 kişilik ailenin bulunduğu şişme bot, Sava Nehri'nin Bosna Hersek-Hırvatistan sınırına yakın bir noktasında alabora oldu. Suda çırpınan iki küçük kız çocuğundan birini kurtaran Turan, diğerini kurtarmak için döndüğü sırada gücünü kaybedince aileyle birlikte akıntıya kapılıp kayboldu. Diğer küçük kızı başkaları son anda kurtarırken, Turan'ın izine rastlanmadı. Ailesi ve arkadaşlarının talebi üzerine Bosna Hersek'te arama başlatan AFAD ekibi, Turan'ın cenazesini buldu.1 ay sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilen kardeşinin cenazesini, bacağı ve kolundaki yara izinden teşhis eden Saim Turan, "8 kardeşiz. Kardeşim insan kaçakçılarıyla 7 bin euro karşılığında anlaşmış. İstanbul'dan Bosna Hersek'e, oradan da Hırvatistan sınırından Almanya'ya gitmek istemiş. Cenazemizi Patnos'a götüreceğim. Acımızı boğulmadan önce bir kız çocuğunu kurtarması hafifletiyor. İş umuduyla çıktığı yolda kahramanca hayatını kaybetti" dedi. Daim Turan'ın tam teşhisinin yapılabilmesi amacıyla ağabeyi Saim Turan'dan DNA testi için örnek alındı.