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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Umudu kesti, boş mezar yaptırdı

Umudu kesti, boş mezar yaptırdı
Giresun'da 22 Ağustos 2020'deki sel afetinde sulara kapılan 4 kişinin cansız bedenlerine halen ulaşılamadı. O gün eşi Umut Cantürk'ü kaybeden Serap Cantürk ise boş mezar yaptırdı. Sel afetinin yıldönümünde eşi için yaptırdığı mezarı ziyaret eden Cantürk, "Kaybolduğu bölgede aracı ve kıyafet parçaları bulundu ama eşim maalesef bulunamadı. Doğrusunu söylemek gerekirse artık biz de Umut'umuzdan umudumuzu kestik. Umudumuzu kesince biz de biraz garip ama boş mezar yaptırmak durumunda kaldık" dedi. İHA

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Umudu kesti, boş mezar yaptırdı
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